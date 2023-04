Sky WiFi: la fibra PIÙ VELOCE è ora in offerta senza vincoli e costi di attivazione

È il momento giusto per attivare Sky WiFi e accedere ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH ad alta velocità e senza limitazioni. Quella che l’ultimo report di Ookla definisce “la rete fissa più veloce d’Italia” è oggi protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo. Con la promozione in corso, infatti, è possibile attivare Sky WiFi beneficiando di un prezzo fisso oltre che dell’attivazione gratuita e dell’assenza di vincoli.

L’offerta di Sky WiFi costa 29,90 euro al mese, a tempo indeterminato e senza costi di attivazione, e può essere personalizzata con l’opzione Ultra WiFi dal costo di 0 euro al mese ma con attivazione di 50 euro che aggiunge gli Sky WiFi Spot per creare una rete mesi ed espandere la copertura della rete Wi-Fi in casa. Per attivare l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale Sky per la verifica della copertura.

Sky WiFi: fibra illimitata a 29,90 euro al mese con prezzo fisso e attivazione gratis

Con Sky WiFi è possibile sfruttare un’offerta composta da:

linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti in Italia

verso tutti in Italia connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra FTTH, tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra FTTH, tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download modem Wi-Fi incluso gratuitamente

incluso gratuitamente extender Sky WiFi Spot disponibili al costo di 50 euro una tantum

Sky WiFi presenta un costo di 29,90 euro al mese, senza costi di attivazione e senza incrementi del canone terminato il periodo promozionale. L’offerta è, inoltre, senza vincoli con la possibilità di cambiare operatore in qualsiasi momento. Per attivare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.