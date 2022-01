Sky WiFi: Fibra con Sky Q in PROVA a 9€

Sky WiFi continua la sua promozione in Fibra scontata e bloccata per 18 mesi a soli 24,90 euro mensili con la possibilità di provare Sky Q con 9 euro aggiuntivi per 30 giorni.

La prova Sky Q offre la visione dei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix ad un prezzo davvero incredibile per un mese.

Sky WiFi: ecco la Fibra scontata per 18 Mesi

La tariffa del provider in questione offre internet flat 24 ore su 24 nella tecnologia 12 con un picco di velocità di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con il modem Sky WiFi Hub intelligente incluso a soli 24,90 euro ogni mese, anziché di 29,90 euro. La tariffa ha un prezzo bloccato per ben 18 mesi, dopodiché, prosegue a 29,90 euro mensili. L'abbonamento comprende anche le chiamate a consumo verso numeri fissi con scatto alla risposta di 19 centesimi. Mentre per le chiamate verso i numeri di cellulari è previsto oltre allo stesso scatto alla risposta anche una tariffazione a 19 centesimi per ogni minuto di conversazione. In alternativa, è possibile aggiungere con 5 euro al mese l'opzione che offre chiamate illimitate verso tutti.

Il Modem di ultima generazione incluso con l'abbonamento ha delle caratteristiche tecniche davvero interessanti che garantiscono una copertura di prim'ordine.

Con l'attuale promozione è possibile anche provare il servizio Sky Q per 30 giorni a 9 euro con tutti i pacchetti disponibili, compreso Netflix standard.

Costi ed altro

L'offerta di Sky WiFi bloccata per 18 mesi ha un contributo di attivazione che varia a seconda della promozione scelta. Ad esempio, con il Prova Sky Q il costo iniziale è di soli 20 euro una tantum, mentre, scegliendo solo Sky WiFi senza l'opzione TV è necessari corrispondere 29 euro.

L'offerta è inoltre priva di vincoli contrattuali. Ha però un costo di cessazione del servizio pari a 29,90€ in caso di disdetta o di 11,09€ se si richiede il cambio gestore.