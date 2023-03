Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: la nuova offerta ti lascerà senza parole

Non manca davvero nulla alla nuova offerta di Sky perché da una parte ti permette di avere la velocità della connessione Sky WiFi, la più veloce in Italia, dall’altra l’intrattenimento di Sky TV e lo sport alla massima qualità.

Il tutto per un costo complessivo di soli 34,80 euro al mese per 18 mesi: è un’offerta clamorosa dato che il pacchetto costerebbe, di listino, ben 74,90 euro. Occasione che non puoi assolutamente lasciarti scappare.

Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: quali sono i vantaggi di questa offerta?

Quello di cui ti parliamo è in pratica un doppio sconto. Di fatto hai Sky WiFi a 19,90 euro al mese invece di 29,90 euro. E poi il pacchetto Sky TV + Sky Sport te lo porti a casa a 14,90 euro al mese invece di, tieniti forte, 45 euro.

Il grande vantaggio è che sarà tutto gestito da Sky: sia la velocissima connessione internet, sia gli abbonamenti per l’intrattenimento. E tutto questo sarà accessibile per te direttamente dall’app My Sky per consultare tutto quello di cui avrai bisogno in ogni momento.

Sky WiFi sarà configurata automaticamente al massimo delle sue potenzialità: avrai la certezza di godere dell’esperienza Sky con il minimo del buffering e delle interruzioni, per una qualità di visione stupefacente.

Con modem Sky WiFi incluso, nessun vincolo di durata minima contrattuale e solo Fibra FTTH e FTTC, questa offerta è qualcosa da non lasciarti scappare. Tutto questo, insieme a Sky TV e Sky Sport, a soli 34,90 euro al mese. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.