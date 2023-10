Sky TV + Sky Cinema + Netflix a meno di 7 €/mese per 3 mesi OFFERTA FLASH

Accedere a Sky non è mai stato così conveniente: grazie a quest’offerta amazon è possibile accedere a Sky TV, Sky Cinema e Netflix (con piano Standard) acquistando Sky box con 3 mesi di abbonamento prepagato e senza nessun vincolo. Il costo è di 20,94 euro: si tratta, quindi, di una spesa di meno di 7 euro al mese. Al termine del periodo promozionale, è possibile scegliere se rinnovare l’abbonamento, disdirlo oppure passare a un’altra ‘offerta. Per acquistare Sky box è possibile seguire il link qui di sotto.

Sky TV + Sky Cinema + Netflix: 3 mesi a meno di 21 euro

La promozione è da cogliere al volo: acquistando Sky box su Amazon è possibile accedere a:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky

con tutto l’intrattenimento di Sky Sky Cinema con Paramount Plus

con Paramount Plus Netflix con piano Standard e visione contemporanea su 2 schermi

con e visione contemporanea su 2 schermi Sky Go per l’accesso ai contenuti dell’abbonamento anche in streaming da smartphone, tablet e PC

per l’accesso ai contenuti dell’abbonamento anche in streaming da smartphone, tablet e PC decoder Sky Q da utilizzare collegato alla rete Internet di casa (non c’è bisogno della parabola)

Il costo è di 20,94 euro per 3 mesi di abbonamento prepagato e senza vincoli. Di conseguenza, l’offerta in corso consente di accedere a Sky con una spesa inferiore a 7 euro al mese per i primi tre mesi (quindi almeno fino all’inizio del prossimo anno). La stessa promozione, ma con un costo di 22,88 euro, è disponibile anche per Sky TV + Sky Sport.,

Oltre al prezzo ridotto, il punto di forza della promozione è quello di garantire un accesso senza vincoli a Sky. Al termine del periodo promozionale, infatti, è possibile decidere in tutta tranquillità se attivare o meno un abbonamento a Sky, valutando le offerte in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.