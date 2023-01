Guarda che promo: con Sky Special Week hai tutto

Due opzioni, scegli quella che meglio si adatta alle tue esigenze, con o senza televisore incluso: è la promo Sky Special Week. Un pacchetto per l’intrattenimento in streaming che include i contenuti di Sky, quanto presente nel catalogo di Netflix e la piattaforma Paramount+ da pochi mesi presente anche in Italia. Tutto questo a un prezzo fortemente scontato che dà accesso, tra le altre cose, a oltre 200 prime visioni in esclusiva ogni anno. In altre parole, la soluzione definitiva per l’home entertainment.

Sky Special Week: 18 mesi a soli 19,90 euro

La prima delle due formule, l’ Offerta Sky Q Special Week, garantisce la possibilità di guardare le puntate di show come MasterChef Italia e 4 Ristoranti, gli episodi di serie come The Last of Us, Call My Agent The Crown e You, a cui si aggiungono film del calibro di Tom Gun Maverick con Tom Cruise o Ti Mangio il Cuore con Elodie solo per fare due esempi tra le uscite più recenti. Ci sono poi notiziari con aggiornamenti dal mondo, documentari su natura, scienza e attualità, senza dimenticare le produzioni originali. Il prezzo crolla a soli 19,90 euro invece di 48,00 euro, per i primi 18 mesi.

La seconda invece, battezzata Offerta Sky Glass Special Week, permette di ottenere un televisore 4K da 43 pollici pronto per lo streaming e per il nuovo digitale terrestre, spendendo solo 11,90 euro in più. È una vera e propria Smart TV, basata su tecnologia Quantum Dot, con supporto alla modalità HDR e comparto audio spinto da un potente subwoofer integrato per un’esperienza cinematografica.

La promo è in scadenza: hai ancora pochi giorni per attivare l’offerta e garantirti così un anno e mezzo di intrattenimento senza limiti in forte sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.