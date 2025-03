Sky rilancia: sconto di oltre 30€ al mese su fibra, intrattenimento e calcio

La nuova offerta di Sky su fibra, intrattenimento e calcio prevede uno sconto superiore a 30 euro al mese sul prezzo di listino. Il riferimento è al pacchetto Sky Wifi plus + Sky TV + Sky Calcio, in offerta a 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 67,90 euro, con un risparmio di 577,8 euro in un anno e mezzo. Se a questo aggiungiamo poi l’azzeramento del costo di attivazione della fibra, il risparmio è di oltre 600 euro.

L’offerta resterà valida fino al 6 aprile per tutti coloro che aderiranno a Sky Wifi e al servizio Sky Stream, l’innovativo decoder Sky abbinato al pacchetto dell’intrattenimento. A proposito di Sky Stream, la promozione in corso permette di risparmiare 80 euro sull’attivazione, che da 99 euro passa a 19 euro.

I dettagli dell’offerta Sky su fibra, intrattenimento e calcio

Iniziamo dalla fibra: Sky Wifi plus è in offerta a 20,90 euro al mese invece di 34,90 euro, il prezzo di listino della tariffa che include l’opzione Voce Unlimited per chiamate illimitate. Per quanto riguarda la connessione Internet, la fibra di Sky assicura una velocità in download fino a 1 Gigabit/s e il dispositivo Sky Wifi Hub che integra la tecnologia Wi-Fi 6 per performance e stabilità migliori.

C’è poi il pacchetto intrattenimento, vale a dire Sky TV, grazie al quale è possibile guardare i migliori programmi per tutta la famiglia di Sky, le serie tv italiane e internazionali, le produzioni Sky Original, i documentari e le news di Sky. Tra i titoli da non perdere ad aprile segnaliamo Pechino Express e la seconda stagione di The Last of Us.

In conclusione troviamo Sky Calcio, il pacchetto che include 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C, più la Premier League e la Bundesliga in esclusiva. Si tratta del piano migliore per tutti gli appassionati di calcio estero e italiano, senza spendere una fortuna.