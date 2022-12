Sky vince a mani basse con la sua proposta da 9€

Sky vince contro tutti con un’offerta pazzesca che ti lascerà senza fiato. Non hai alcun vincolo e sarai libero di continuare a usufruirne oppure no. Intanto sappi che a soli 9 euro per 30 giorni avrai accesso a tutto il cinema, lo sport, il calcio, gli show, i contenuti per bambini, i documentari, Netflix e anche Paramount+. Approfittane ora!

Senza costi aggiuntivi potrai goderti tutto questo per ben 30 giorni. Ti diciamo solo che il 15 dicembre debutterà la nuova stagione di MasterChef. Quindi un motivo in più per non perdere questa incredibile occasione di risparmio. Un’opportunità interessante per poter toccare con mano l’intrattenimento della famosa Pay TV.

Ti ricordiamo che l’operazione è semplice e veloce. Inoltre, al termine dei 30 giorni non avrai alcun vincolo, ma potrai solo decidere se abbonarti a Sky Q oppure se continuare a vedere il digitale terrestre o le tue selezionate piattaforme di streaming on demand e live.

Sky Q a 9 euro: inizia ora la prova di 30 giorni

Come puoi attivare questa incredibile offerta? Semplice, vai sul sito dedicato e clicca su Prova Sky Q. Dovrai compilare i tuoi dati avendo accortezza di inserire l’indirizzo corretto dove farti spedire il decoder che ti arriverà entro pochi giorni. Quindi si tratta di un’operazione molto veloce.

Una volta arrivato il decoder dovrai collegarlo al tuo televisore e poi connetterlo al WiFi di casa. In questo modo avrai accesso a tutti i contenuti offerti da questa eccezionale e vantaggiosa promozione. Da quel momento in poi potrai vedere film, sport, serie TV e tantissimo altro.

Per 30 giorni avrai la possibilità di goderti anche i nuovi arrivi su Netflix e tutto il catalogo di Paramount+. E grazie al decoder Sky Q potrai anche ricevere in un unico posto tutti i canali TV del nuovo digitale terrestre nello standard DVB-T2 alla migliore qualità disponibile. Non perdere tempo e attiva subito questa promozione.

