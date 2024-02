Sky Mobile powered by Fastweb: ecco le PROMO ufficiali

Le nuove promozioni Sky Mobile powered by Fastweb in vigore da oggi, 29 Febbraio 2024, sono davvero semplici, trasparenti e convenienti.

Le tariffe al lancio sono ben tre e non prevedono alcun vincolo contrattuale, inoltre il 5G è incluso gratuitamente ed il costo della scheda SIM è pari a 10€ una tantum.

Sky Mobile powered by Fastweb: le promo

Sky Mobile : l’offerta entry level a soli 7,95 euro al mese offre 150 Giga in 5G , chiamate illimitate, 100 SMS verso mobili nazionali e ben 9 Giga di traffico dati in roaming valido anche in Svizzera e nel Regno Unito .

: l’offerta entry level a soli offre in , chiamate illimitate, 100 SMS verso mobili nazionali e ben di traffico dati in valido anche in e nel . Sky Mobile Full : la seconda promozione disponibile include 200 Giga in 5G , chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 messaggi. In questo caso, il traffico in roaming è pari a 11GB . Tutto questo a soli 9,95 euro al mese .

: la seconda promozione disponibile include in , chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 messaggi. In questo caso, il traffico in è pari a . Tutto questo a soli . Sky Mobile Maxi: la terza opzione prevede invece ben 300 Giga in 5G, chiamate illimitate sempre verso qualsiasi gestore nazionale e 100 SMS a 11,95 euro mensili. Nel canone mensile troviamo anche 13 Giga di internet da utilizzare sempre anche in UK e Svizzera oltre che in tutta Europa.

Grazie alla collaborazione con Fastweb, Sky Mobile promette una copertura capillare e di qualità su tutto il territorio italiano, con un forte impegno verso l’espansione e l’ottimizzazione della tecnologia 5G. Questi fattori rendono Sky Mobile una scelta da considerare per chi è alla ricerca di un’opzione affidabile nel panorama della telefonia mobile in Italia.

Promo Lancio

Oltre alle tre tariffe viste sinora, SOLO ONLINE, esiste anche un’opportunità imperdibile per chi vuole ottimizzare la propria connettività sia a casa che in mobilità. Grazie a Sky Mobile powered by Fastweb + Sky Wifi, potrai usufruire della promozione mobile a 7,95 euro mensili con Sky Wifi abbinato a 24,90 euro al mese.

Grazie a questa offerta combinata, potrai usufruire di un notevole risparmio, con un costo mensile pari a soli 32,85€ per il primo anno, anziché di 37,85 euro mensili. Non lasciarti scappare questa opportunità di massimizzare la tua connettività a un prezzo conveniente.