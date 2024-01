Passa a Sky Wifi: Fibra alla massima velocità a 24,90 euro al mese

La PROMO Passa a Sky Wifi Sky ti permette di navigare alla massima velocità disponibile a meno di 25 euro mensili, invece di 29,90 euro per 12 mesi.

Questa promozione è attualmente valida fino al 17 Marzo 2024.

Passa a Sky WiFi: PROMO BOMBA

L’offerta disponibile per i nuovi clienti offre internet senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo in download in FTTH, Modem incluso con Wifi sferico che arriva in tutte le stanze della vostra casa e chiamate a consumo. Il tutto per 24,90 euro al mese.

Il pacchetto include le chiamate a consumo. Il tariffario è il seguente:

Chiamate verso fissi nazionali di qualsiasi gestore con solo scatto alla risposta da 0,19€

nazionali di qualsiasi gestore con solo scatto alla risposta da Chiamate verso utenze mobili nazionali verso qualsiasi operatore con scatto alla risposta da 0,19€ + 0,19€ al minuto

Con 0 euro al mese per 12 mesi puoi includere il pacchetto Voce Unlimited che offre chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali. Dopo il periodo promozionale, l’opzione si rinnova a 5 euro mensili, salvo disattivazione.

In alternativa puoi attivare Voce Estero con 5 euro al mese in più per avere le chiamate illimitate verso alcuni Paesi all’Estero. Se invece hai delle determinate esigenze di copertura wireless, Sky, ti permette di aggiungere con 3 euro al mese i suoi Sky Wifi Spot, degli extender in grado di ampliare il segnale Wi-Fi.

Il prezzo è bloccato per 12 mesi a soli 24,90 euro mensili. A partire dal tredicesimo mese, il canone sarà pari a 29,90 euro.

Per i già clienti Sky TV c’è invece una gradita sorpresa. Il costo di attivazione è pari a 0€.

Se sei un nuovo cliente e non hai ancora la TV di Sky puoi aggiungere Show, Serie TV Sky Original e documentari con soli 14,90 euro in più al mese.

In questo caso, il costo di attivazione è di soli 9 euro.

Costi ed altro

Il contributo richiesto per attivare la Fibra è pari a 29 euro, in esclusiva ONLINE.

