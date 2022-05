Segue anche per questo weekend la Special Week di Sky. L’iniziativa promozionale che offre la Fibra di Sky con i due Pacchetti Sky TV e Sky Cinema entrambi inclusi in un unico prezzo mensile. Fra poco vediamo dunque come sottoscrivere questa soluzione attualmente disponibile in esclusiva ONLINE a meno di 35 euro mensili.

Sky: Fibra + Sky TV e Sky Cinema ad un prezzo mai visto!

La promozione che vedremo oggi dunque prevede la Fibra di Sky Wi-Fi fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload di velocità, modem Sky Wi-Fi Hub incluso nel prezzo e l’opzione Voce Unlimited GRATIS. Questo addon completamente gratuito gode di chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili in Italia. Oltre a questo però troviamo anche i pacchetti Sky TV e Sky Cinema ed il decoder Sky Q via Internet. Tutto questo ad un prezzo tutto incluso di 34,80 euro al mese. Questo abbonamento Full Optional offerto in questo periodo è bloccato dal provider per ben 18 mesi. In pratica, Sky si impegna a non modificare il prezzo mensile per questa durata temporale.[/affiliate_program_link]

I due pacchetti Cinema e TV sono visibili tramite decoder Sky Q via Internet compreso nel prezzo. Non è necessario dunque installare alcuna parabola.

In alternativa, è comunque possibile richiedere solo Sky Wi-Fi senza i due pacchetti. In questo caso però l’abbonamento ammonta a 24,90 euro contro i 19,90€ mensili del pacchetto Full Optional.

Costi ed altro

L’offerta onnicomprensiva di Fibra, Sky TV e Sky Cinema ha un contributo iniziale di 9 euro una tantum. Se invece si sceglie di attivare solo la Fibra, in questo caso, il costo di attivazione da sostenere sarà pari a 29 euro. In entrambi i casi, gli apparati in comodato d’uso godono di spedizione gratuita a casa.

Questa promozione è ancora disponibile per pochissimi giorni solo in esclusiva ONLINE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.