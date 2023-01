Skincare SMART: con Foreo fai rinascere la tua pelle (-14%)

La tua cronologia YouTube è intasata di video sulla skincare e tu stessa ti reputi un guru del settore per tutti i prodotti che hai? Allora di sicuro non potrai fare a meno di questa Spazzola Viso “Luna Play Plus 2” di Foreo.

Non farti scappare questa straordinaria offerta ed acquistala subito su Amazon a soli 59€ grazie allo straordinario sconto del 14% che trovi al momento. Non lasciartela sfuggire e completa subito il check-out.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime, ricordati di attivarlo prima di completare l’ordine.

Una skincare da sogno con questa spazzola per il viso di Foreo

Se sei un amante della skincare e beauty routine e non puoi fare a meno di conoscere le ultime novità, di sicuro avrai sentito parlare di questo dispositivo. Adesso potrai avere anche tu una pelle da sogno con questa strabiliante Spazzola Viso “Luna Play Plus 2” di Foreo. Puoi stare più che sicura che una volta provata te ne innamorerai subito e non ne potrai più fare a meno.

Questa strabiliante spazzola dal design piccolo e compatto ti permette di detergere e massaggiare la pelle del tuo viso in modo sensazionale. Infatti grazie alla testina a due zone e alle pulsazioni T-Sonic ti aiuterà a rimuovere non solo lo sporco, ma anche trucco ed eccessi di sebo in modo da rendere splendente la tua pelle. Inoltre potrai utilizzarla anche per assorbire meglio creme e tonici.

Usala in combo all’applicazione “Foreo For You” per visualizzare il tuo livello di pulizia ed ascoltare i consigli proposti. Se soffri di allergia non ti preoccupare, questa spazzola è realizzata con silicone ipoallergenico in modo da essere perfetta per tutti. Con una singola carica potrai utilizzarla fino a 600 volte, dopodiché basterà cambiare la pila in formato AAA; naturalmente ti arriverà a casa già provvista di questa.

Corri subito su Amazon e acquista la tua Spazzola Viso “Luna Play Plus 2” di Foreo allo straordinario prezzo di 59€ grazie allo sconto che trovi al momento del 14%.

Con Amazon Prime hai sempre a disposizione spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.