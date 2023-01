Situazione PS5 in miglioramento: ora puoi comprarla a rate

Con il miglioramento della situazione delle scorte di PS5 stanno diventando sempre di più i canali che ti permettono di acquistare la console di ultima generazione firmata Sony. In questi giorni abbiamo visto i vari drop di Unieuro, con disponibilità molto elevate, e adesso c’è anche la possibilità concreta di averla subito scegliendo il pagamento a rate.

Una possibilità che ti viene offerta da Vodafone se sottoscrivi un’offerta di abbonamento a internet Family Plan. In questo modo, avrai accesso alla possibilità di acquisto del bundle che include PS5 Digital Edition, God of War Ragnarok e due ricariche PSN da 35 euro ciascuna a soli 24,99 euro al mese per due anni.

PS5 a rate: il sogno diventa realtà

Tutto quello che devi fare dunque è avere un piano internet Family Plan che, a 34,90 euro al mese, include la fibra alla massima velocità, chiamate illimitate da telefono fisso verso tutti i numeri, il router Vodafone WiFi6 Station in comodato d’uso e una SIM 5G con minuti, SMS e giga illimitati.

A questo potrai abbinare, dunque, l’acquisto di un dispositivo elettronico come la PlayStation 5. Sarà l’operatore che si occuperà del tuo contratto a guidarti nella procedura per indicare e concordare il giorno della consegna della tua nuova console. Dovrai aspettare davvero poco.

In futuro sarai libero di scegliere se continuare a tenere l’offerta di Rete Vodafone Fibra oppure disdire. In quel caso, non preoccuparti perché non dovrai certo restituire la PlayStation 5: se rimangono delle rate le estinguerai con lo stesso metodo di pagamento utilizzato fino a quel momento, altrimenti dopo i 24 mesi la tua PS5 sarà tale naturalmente per sempre. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

