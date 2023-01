Bundle PS5 di Unieuro DI NUOVO disponibile: fai in fretta

Hai di nuovo l’occasione di acquistare subito la PlayStation 5. Il bundle di Unieuro che include PS5 Standard con God of War Ragnarok e, in aggiunta, i fantastici Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morale è disponibile ad un prezzo di 699 euro con consegna immediata con corriere espresso.

Ti consigliamo semplicemente di affrettarti perché, come ieri, prevediamo che il bundle possa esaurirsi molto in fretta. Puoi anche pagare in tre comode rate con PayPal o Klarna: maggiori informazioni le trovi direttamente in pagina.

Bundle PS5 Unieuro disponibile e lo paghi anche a rate

Come anticipato, il bundle PS5 protagonista della disponibilità odierna è lo stesso visto in questi giorni e durante le festività natalizie. Di base, si tratta dell’offerta che include la PS5 Standard con lettore disco e una copia digitale di God of War Ragnarok. Unieuro ti aggiunge però altri due fantastici giochi: Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Per il resto il contenuto della confezione non ha altre sorprese: hai il controller DualSense, un cavo HDMI e naturalmente il cavo di alimentazione.

Il prezzo è “onesto” nel senso che non trovi i sovrapprezzi che potresti trovare purtroppo in alcuni negozi fisici e online allo scopo di speculare sulla mancanza di scorte: questa nuova disponibilità ci conferma però che la situazione sta rapidamente migliorando e siamo ottimisti per il futuro.

Dunque, fai in fretta ad aggiungere al carrello il tuo bundle PS5 di Unieuro. Lo paghi subito, anche a rate, e lo ricevi a casa entro il weekend con corriere espresso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.