Sistema di sicurezza per la casa: un acquisto unico a prezzo PAZZO

Vuoi tenere la tua casa sempre al sicuro senza dover spendere una cifra surreale? Allora questo Sistema di Sicurezza Domestica Wireless è proprio quello che stavi cercando.

Su Amazon può essere tuo a meno di 60€ grazie a uno sconto pari al 22% in occasione delle promozioni attive al momento per festeggiare il Black Friday.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime quindi approfittane subito.

Tieni al sicuro la tua casa con questo sistema di sicurezza

Installa questo Sistema di Sicurezza in modo semplice grazie al nastro biadesivo o alle viti che sono comprese nella confezione, dovrai solo fare attenzione che il magnete e il sensore siano allineati tra di loro e il gioco sarà fatto.

In questo modo potrai rendere la tua casa sicura sia per quanto riguarda le porte di accesso sia per quanto riguarda le finestre in caso tu abita al piano terra. Questo kit infatti contiene 5 coppie di sensori, una mini stazione con cavo di alimentazione e due telecomandi per attivare o disattivare l’allarme.

Per funzionare ha bisogno di un collegamento alla rete internet Wi-Fi. Dopo l’installazione non dovrai far altro che scaricare sul tuo smartphone l’app “Smart Life” disponibile sia su Google Play che su App Store, registrare un account e collegare i tuoi sensori.

L’applicazione oltre ad avvisarti in caso di movimento del sensore, può anche avvisarti sulla carica della batteria del sensore. Inoltre è compatibile anche con il tuo assistente Google Home e Amazon Alexa.

Prendi questa offerta al volo e acquista su Amazon questo Sistema di Sicurezza Domestica Wireless di AGSHOME a soli 54,59€ grazie alle offerte del Black Friday.

Ricordati inoltre che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.