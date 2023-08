Sistema d'allarme SMART 15 in 1 (anche per case grandi) a prezzo WOW (90€)

Un sistema d’allarme smart, connesso a Internet tramite WiFi, dotato di ben 15 pezzi. Tutto l’occorrente per tenere al sicuro anche abitazioni di grandi dimensioni. In sconto su Amazon, puoi portare a casa il kit completo a 90€ circa appena: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Semplice da installare, puoi farlo in totale autonomia. Il kit è composto da tutto l’occorrente:

centralina;

10 sensori per porte e finestre;

per porte e finestre; 2 telecomandi ;

; sensore di movimento;

sirena.

Posizionalo seguendo le esigenze dei tuoi ambienti, le finestre e le porte. Tramite specifica applicazione per smartphone, collega a Internet il sistema tramite WiFi. Da quel momento in poi, potrai facilmente gestirne il funzionamento. I pratici telecomandi ti permetteranno non solo di attivare e disattivare l’allarme, ma anche di utilizzare lo speciale pulsante “SOS“. Dopo averlo premuto, arriverà immediatamente una notifica su smartphone per segnalare la richiesta di aiuto da parte di un membro della famiglia.

Tramite smartphone, avrai sempre l’abitazione sotto controllo anche mentre non sei in casa. Ricevi notifiche in tempo reale in caso di tentativi di accesso non autorizzati. Non perdere l’occasione di portare a casa questo eccezionale sistema di allarme smart 15 in 1 a prezzo piccolissimo da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo 90€ circa appena, se non è già finito. Arriva con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

