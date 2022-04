Sistema allarme 18 pezzi, scheda SIM e batteria: INATTACCABILE (91€)

Un buon sistema d’allarme, che non teme intrusioni e non costa tanto, è decisamente quello che ho scovato in sconto su Amazon. Con 91€ circa appena porti a casa 18 pezzi e il bello è che non serve Internet per farlo funzionare. Infatti, è dotato di slot per inserire una SIM, che ti manda un messaggio o fa una chiamata in caso di problemi. Ancora, c’è anche una batteria tampone: se qualcuno stacca la corrente elettrica, il dispositivo continua a funzionare e ti avvisa.

Insomma, un impianto che risulta inattaccabile, con pratica centralina e 4 telecomandi rapidi. In confezione trovi anche 10 sensori per porte e finestre. A questo prezzo è un incredibile affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sistema d’allarme 18 pezzi: a questo prezzo è pazzesco

Un prodotto che non teme in alcun modo l’assenza di elettricità e di connessione a Internet. Per questo è decisamente interessante. Lo installi in modo molto semplice, sistemando i sensori a porte e finestre, ma anche quello di movimento (con tecnologia anti animale) e persino la potente sirena.

Tramite la centralina, imposti il tuo codice segreto, ma non preoccuparti: in dotazione ricevi 4 telecomandi per attivazione e disattivazione rapida e non solo. Infatti, puoi anche attivare e disattivare, con una chiamata o un SMS.

Dopo la configurazione, in caso di intrusi o di problemi, ricevi una telefonata o un SMS di avviso. Puoi abbinare fino a 91 sensori senza fili in totale, così da poter ampliare e modulare il tuo kit sulla base delle tue esigenze.

Non ci sono abbonamenti di alcun genere da pagare, la SIM da inserire puoi sceglierla tu senza alcun problema e inserirla nell’apposito alloggiamento.

Vale la pensa sottolineare ancora una volta che, questo gioiellino, è dotato di batteria tampone: se qualcuno disattiva la corrente elettrica, lui continua a funzionare e ti avvisa del problema.

