Siri diventa più intelligente con la prima beta di iOS 16.5

Con la prima beta di iOS 16.5, sembra che Siri sia in grado di far partire una registrazione dello schermo. Questa funzione al momento non è accessibile con la versione attuale del firmware ma, stando a quanto vediamo, potrebbe sicuramente arrivare a breve.

Non abbiamo modo di vedere tutte le novità che ci saranno con la futura beta di iOS 16.5 (al momento gli esperti stanno studiando il codice sorgente del firmware) ma, fra le tante cose, si è scoperto che ci sarà una funzionalità next-gen in grado di far partire la registrazione dello schermo il tutto vocalmente (o meno) mediante Siri. Stando a quanto dichiara 9to5Mac infatti, si potrà dire “Ehi Siri, fai partire una registrazione dello schermo“. Ovviamente, il tutto verrà registrato fino a quando non direte voi stessi a Siri di interrompere la registrazione.

Siri potrà registrare lo schermo con iOS 16.5

Bisogna specificare che per far partire questo comando bisognerà essere molto precisi e dire correttamente l’imputata necessario. Non si dovrà essere generici, quindi, altrimenti l’assistente vocale potrebbe realizzare degli screenshot piuttosto che dei video dell’interfaccia operativa.

Qual è il miglior iPhone da acquistare oggi?

Sicuramente, il melafonino di punta iPhone 14 Pro è il super top di gamma che noi vi consigliamo; costa 1179,00€ ma offre funzionalità incredibili. Pensiamo alle fotocamere che girano video in ProRES o scattano foto in ProRAW e non solo. Lo schermo è un pannello Retina XDR OLED da 6,1 pollici con luminosità di picco di 2000 nit, c’è una batteria dalla lunga durata e il supporto alla ricarica via MagSafe.

Viene venduto e spedito dal noto rivenditore di e-commerce americano e ci sono altri vantaggi esclusivi con il device. Pensiamo al reso gratuito, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e molto altro ancora. Se siete interessati, vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto, prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.