iOS 16: Siri diventerà la vostra migliore amica

Con iOS 16, ora Siri diventa ancora più intelligente. L’assistente virtuale di Apple permette ora di riagganciare alle telefonate, aggiungere emoji ad un testo e molto altro ancora. Facciamo ora un rapido focus sulle potenzialità di questo software.

L’OEM di Cupertino ha svelato ieri in anteprima il nuovo sistema operativo per dispositivi mobili; fra le novità più interessanti citiamo sicuramente il grosso update che Siri riceverà nel corso dei mesi. Diventerà – in brevissimo tempo – l’assistente virtuale più integrato di sempre.

Siri e iOS 16: un connubio perfetto

Se state facendo una telefonata in vivavoce ora potrete chiedere a Siri di chiudere la conversazione al vostro posto. Immaginate la comodità quando si è in auto: “Ehy Siri, chiudi la chiamata/riattacca“. Certo, la persona dall’altra parte potrà sentirvi comunque, sappiatelo. Ad oggi si scopre che funziona solo con Telefono e con FaceTime.

Non di meno, si potranno inserire le emoji nei testi, magari quando dovete inviare un messaggio. Quante volte abbiamo detto: “Ehy Siri, inserisci una faccina che ride” e puntualmente vi siete trovati con la suddetta frase scritta per intero e, ovviamente, senza alcuna emoji. Ora le cose cambieranno. Inoltre, l’assistente sarà in grado di inviare messaggi in maniera del tutto automatica; non sarà necessaria alcuna conferma. Per coloro che amano le scorciatoie, segnaliamo che ora Siri le esegue anche senza configurazione.

Per queste e tutte le altre novità, vi invitiamo a chiedere – una volta che avrete installato iOS 16 che, spoiler, arriverà non prima di settembre o ottobre – all’assistente virtuale: “Ehy Siri, cosa posso fare con te?” oppure, “Ehy Siri, cosa sei in grado di fare con l’app del meteo?“.

Cosa ne pensate dell’evento appena conclusosi? Vi è piaciuto e lo avete apprezzato? Qual è stata la novità che vi ha colpito maggiormente? Fatecelo sapere.

Dulcis in fundo, se state cercando un prodotto top che sia compatibile con iOS 16, vi consigliamo l’iPhone SE (2022) da 128 GB a 504,99€.

