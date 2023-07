Sinner-Djokovic: come vedere la semifinale Wimbledon in diretta streaming

Sei pronto per gustarti uno dei match più attesi di Wimbledon 2023? Allora non perderti la semifinale Sinner-Djokovic che verrà trasmessa in diretta streaming alle ore 14:30 ora italiana. Devi sapere che questo match sarà visibile gratuitamente su BBC iPlayer per chi vive nel Regno Unito. Ovviamente, se sei un appassionato del gran tennis, non puoi perderti questo evento.

Due colossi che si sfidano per raggiungere la tanto ambita finale. Solo uno passerà. Ciò vuol dire che per l’altro sfidante il sogno di Wimbledon si infrangerà inesorabilmente. Chi esulterà oggi pomeriggio? Jannik Sinner o Nova Djokovic? Una domanda da un milione di dollari. Però una cosa è quasi certa. Sembra che le previsioni non siano clementi e il rischio pioggia è concreto.

Sinner-Djokovic: chi trasmette la diretta streaming in Italia

Anche in Italia verrà trasmessa la diretta della semifinale Sinner-Djokovic di Wimbledon 2023. In streaming è visibile solo con Sky Go, se hai attivo un abbonamento a Sky Sport, e su NOW TV, se sei abbonato a PASS SPORT. In chiaro, invece, la partita può essere seguita in diretta sui canali Sky Sport Simmer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Come dicevamo inizialmente, l’incontro viene trasmesso in diretta gratuita su BBC iPlayer per chi risiede nel Regno Unito. Cosa stai aspettando? Non perderti questa semifinale che promette tanta emozione e qualche colpo di scena. Chissà chi alzerà il trofeo di Wimbledon 2023! Per ora non perdiamoci questo appuntamento importantissimo oggi pomeriggio alle 14:30.