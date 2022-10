Silent Hill: tre nuovi giochi e un film, cosa c'è da sapere

L’evento di ieri sera è stato un vero e proprio rilancio per la serie di Silent Hill, come del resto erano le aspettative dei fan. Oltre alla presentazione del remake del secondo capitolo, cui dettagli puoi conoscere nel nostro approfondimento, Konami ha svelato ben tre progetti inediti più un film cinematografico legati alla saga.

I titoli in questione prendono il nome di Silent Hill: Townfall, Silent Hill f e Silent Hill Ascension, mentre la pellicola è nota semplicemente come Return to Silent Hill. Andiamo a scoprirli insieme.

Silent Hill: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi giochi

Questi tutti gli annunci della serata di ieri, oltre al remake di Silent Hill 2:

Silent Hill Townfall

Realizzato in coproduzione con Annapurna Interactive (Stray, Outer Wilds e Neon White) e lo sviluppatore indipendente No Code Studios (Stories Untold e Observation), si punta ad offrire una prospettiva inedita del famoso franchise horror. Ulteriori dettagli saranno svelati in futuro, comprese le piattaforme.

Silent Hill f

Una storia inedita ambientata nel Giappone degli anni ’60 che punterà su un’atmosfera inquietante ed affascinante con sceneggiatura affidata allo scrittore e disegnatore giapponese Ryūkishi07 noto per visual novel che riguardano omicidi, horror psicologico e soprannaturale.

Silent Hill Ascension

Il progetto forse più ambizioso che punta ad immergere i fan nell’atmosfera della serie, mettendo al centro della storia personaggi e situazioni inedite, con una narrazione che si svolgerà contemporaneamente su più piattaforme. Il titolo è una collaborazione tra Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behaviour Interactive e dj2 Entertainment.

Return to Silent Hill

Chiudiamo con il nuovo film, diretto da Christophe Gans noto per aver lavorato a “La Bella e la Bestia” e l’originale pellicola ispirata a Silent Hill. Ulteriori informazioni sono previste prossimamente.

