Silent Hill 2 Remake UFFICIALE per PC e PS5: trailer e dettagli

Nel corso dell’evento organizzato nella tarda serata di ieri, Konami ha ufficialmente annunciato che il remake di Silent Hill 2 è in lavorazione per PC Steam e PlayStation 5.

Il gioco è sviluppato da Bloober Team (The Medium) con la collaborazione del compositore Akira Yamaoka e dall’artista Masahiro Ito e nasce da una totale riprogettazione dell’originale su grafica, suoni e gameplay. In allegato il primo trailer di presentazione.

Remake di Silent Hill 2: finalmente è tutto vero

Dopo ben due anni di indiscrezioni, arriva quindi la conferma più attesa da tutti i fan della nota serie horror psicologica. Uscito originariamente nel 2001, Silent Hill 2 riporterà il protagonista principale James Sunderland e la sua ricerca di indizi nell’omonima cittadina nebbiosa, in seguito al ricevimento di una misteriosa lettera dalla moglie Mary scomparsa da qualche tempo.

Qui, avremo la possibilità di scoprire i mostri e le manifestazioni della coscienza del protagonista rielaborati 20 anni dopo con l’uso di una tecnologia all’avanguardia per offrirci un’esperienza interamente in 4K.

Piotr Babien, CEO di Bloober Team, ha dichiarato:

“SILENT HILL 2 è stato il gioco che ha plasmato la nostra visione collettiva in Bloober Team. È il gioco che ci ha spinto a iniziare la nostra avventura nello sviluppo di videogiochi. Ora ci troviamo di fronte a una sfida estrema. Una sfida che consiste nel tradurre i ricordi giovanili legati al gioco che più abbiamo amato in un linguaggio accessibile ai player moderni, creando allo stesso tempo un’esperienza fedele all’originale.

Più di 20 anni fa, un team KONAMI di menti brillanti ha sviluppato uno dei giochi più straordinari nella storia dell’intrattenimento videoludico. Collaborando insieme, KONAMI e Bloober Team faranno in modo che SILENT HILL 2 risplenda ancora una volta stabilendo nuovi standard per il genere e offrendo un’esperienza indimenticabile alla nuova generazione di fan. Con il nostro lavoro, siamo determinati a dimostrare che Bloober Team sta scalando le vette del possibile e punta al massimo nello sviluppo di videogiochi. Non vediamo l’ora di mostrare ai giocatori il nostro lavoro“

Silent Hill 2 è in lavorazione per PC e in esclusiva console temporanea per PlayStation 5. Non è ancora nota una data di uscita.

