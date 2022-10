Silent Hill 2 Remake esce anche per Xbox? Facciamo chiarezza

L’annuncio dell’atteso remake di Silent Hill 2 è arrivato questa settimana e, come da aspettative, il gioco sarà lanciato per PC e in esclusiva temporanea console PlayStation 5.

Questo significa che al momento del lancio, cui per adesso non si conoscono dettagli, i possessori di Xbox Series X e Xbox Series S dovranno mettersi l’anima in pace. Sarà per sempre così o possiamo già ipotizzare una data? È proprio il trailer di presentazione a darci un indizio importante.

Silent Hill 2 Remake uscirà anche per Xbox? Forse sappiamo anche quando

È una piccola nota a margine del filmato a fornirci una piccola risposta. Come puoi vedere dall’immagine seguente, la frase che annuncia “PlayStation Console Exclusive” è accompagnata da un asterisco che collega a una nota abbastanza chiara:

“Disponibile anche per PC. Non disponibile per altri formati per 12 mesi dopo il lancio“

Cosa significa questo? Che se il remake di Silent Hill 2 uscirà, ad esempio, a settembre del 2023, bisognerà aspettare il settembre 2024 prima di vederlo su altre piattaforme, quindi su Xbox Series X e Xbox Series S.

In ogni caso, bisognerà aspettare un anno dal momento esatto in cui uscirà per la prima volta il gioco. Qualcosa di simile è già accaduto per Deathloop e presumibilmente accadrà la prossima primavera con Ghostwire Tokyo. Non è invece successo con Final Fantasy 7 Remake, per il quale inizialmente era stata fatta la stessa precisazione.

Non conosciamo ancora la natura degli accordi tra Konami e Sony ma, salvo clamorosi colpi di scena, crediamo che la casa giapponese non voglia privarsi del potenziale di mercato che avrebbe anche su Xbox, specialmente se dovesse essere preso in considerazione un debutto su Game Pass.

Per il momento, comunque, Silent Hill 2 resta un gioco per PC e PS5. Dodici mesi dopo il lancio si potranno fare ragionamenti diversi.

