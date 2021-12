Signori nuotatori, questo Smartwatch è dedicato a voi

Di Smartwatch sul mercato ce ne sono a quantità. Esistono modelli dedicati un po' a tutto, modelli pensati appositamente per le alte quote e modelli che si ricaricano persino con la luce solare. Ma per te che sei un nuotatore, qual è quello più adatto? Non ti preoccupare perché a reggerti il gioco c'è Garmin Swim 2 che come ti fa intuire il nome, è stato progettato appositamente.

Garmin Swim 2: lo smartwatch creato per i nuotatori

Come ti dicevo, questo dispositivo è stato creato appositamente per permetterti di praticare il tuo sport preferito senza intralci ma bensì godendo di prestazioni eccezionali. In particolar modo al suo interno custodisce diverse modalità sportive per non importi comunque alcun limite, ma nel nuoto spacca a tutti gli effetti.

Lo indossi mattina, sera e notte visto tanto che è comodo. Con il suo display HD da 1 pollici hai tutto a portata di occhio e non fai alcuna fatica a leggere visto e considerato che i colori sono vibranti.

Come sensori presenta un cardio polso Elevate TM che funziona ovviamente in acqua, un accelerometro con vibrazioni integrate. Ovviamente trovi ulteriori informazioni, ti p sufficiente fare uno swipe con il dito per vedere quanto sia ricco il sistema.

