Sicurezza online: proteggiti da phishing, scraping e ransomware

Non si può più far finta di niente. Il Web è diventato una pericolosa giungla e noi siamo le sue prede. Attori criminali attendono solo un nostro passo falso per portarci via dati personali, dettagli bancari, identità digitale e molto altro. La sicurezza online è perciò diventato un tema urgente.

Chiunque navighi in internet dovrà fare i conti con il cybercrime se non si protegge adeguatamente. Le minacce più diffuse nell’ultimo periodo, soprattutto da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 e le persone si sono riversate online, sono phishing, scraping e ransomware.

Queste tre minacce, più o meno pericolose, hanno in comune l’obiettivo di ledere la nostra privacy e in due casi, phishing e ransomware, rubare anche il nostro denaro. Perciò, per dire sì alla sicurezza online è necessario affidarsi a degli esperti del settore che realizzano applicazioni ad hoc.

Prima di capire come difendersi da questi pericoli, vediamo cosa sono phishing, scraping e ransomware. In questo modo, avendo le idee chiare su queste minacce, sarà anche più facile per ciascuno individuarle, capirne la pericolosità e attivarsi per sostenere un software di protezione.

Sicurezza online: cosa sono phishing, scraping e ransomware

Una delle tecniche più diffuse nell’ambito delle truffe è il phishing. Questo attacco, che minaccia la nostra sicurezza online, avviene tramite una mail che all’apparenza sembra essere stata inviata da una fonte autorevole. In realtà il messaggio contiene uno o più link malevoli.

La particolarità di questi raggiri è che anche le pagine Web, a cui questi link rimandano, sono del tutto identiche a quelle ufficiali della fonte che stanno utilizzando come esca. Perciò risulta difficile accorgersi che dietro ciò il tentativo è quello di rubare i dati personali e quelli bancari.

Un’altra forma pericolosa è lo scraping. Si tratta di un metodo utilizzato dalle aziende che monitorano il Web alla ricerca di concorrenti per studiarne le mosse, scansionare aggiornamenti, modifiche di prezzo e molto altro.

Qui siamo nel campo dello spionaggio industriale, ma oggi viene spesso sfruttato anche per rubare i dati degli utenti. Lo scraping copia in massa le informazioni presenti sul Web e crea delle raccolte dati che vengono poi vendute a terze parti ledendo così la nostra privacy.

L’ultimo attacco di cui parleremo sono i ransomware. Questi speciali malware prendono in ostaggio contenuti sensibili rendendoli inutilizzabili. In seguito gli attori di questi crimini contattano la vittima chiedendo un riscatto, solitamente in criptovalute.

In questo modo riescono a mettere sotto scacco la vittima che si troverà costretta a pagare la somma richiesta o a lasciare le sue informazioni e quelle della sua azienda in mano ai cybercriminali che hanno realizzato quel particolare ransomware.

Come proteggersi in modo efficace e accurato

Esistono alcuni comportamenti che ci permettono di mantenere alto il grado di sicurezza online. Ovviamente è importante non sottovalutare le tre forme di attacco sopra menzionate e il consiglio è quello di attivare una protezione potente in grado di affrontarle e sconfiggerle.

Tutto sta nel trovare la soluzione giusta. Il suo nome è ExpressVPN. Questo particolare software, disponibile per qualsiasi dispositivo – smartphone, tablet, computer, console, smart TV e router – rende la navigazione di chiunque anonima e i dati criptati.

Questo fa sì che nessuno possa più prelevare le informazioni sensibili durante la navigazione online. La privacy è la prima cosa da proteggere per ottenere sicurezza online. Ciò che oggi conta sono i nostri dati sensibili, i dettagli bancari e la nostra identità digitale.

Rendere inaccessibili tutte queste informazioni ai cybercriminali o alle aziende che potrebbero spiarci è un obiettivo fondamentale che si ottiene solo installando una buona VPN su tutti i dispositivi con cui si naviga online. ExpressVPN è la soluzione migliore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.