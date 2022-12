Metti la sicurezza informatica nei buoni propositi del 2023 con NordVPN

Sicurezza e privacy sono le due cose più importanti da difendere quando si naviga online. Acquisti, consultazioni, gioco, streaming e tanto altro mettono a rischio i nostri dati personali perché costantemente minacciati da hacker, tracker, malware e cybercriminali. Ecco perché tra i buoni propositi del 2023 la sicurezza informatica deve avere un posto privilegiato con NordVPN.

Attiva subito quest VPN. Avrai un’applicazione compatibile per il tuo sistema operativo e installabile su tutti i tuoi dispositivi. Grazie a questo provider le tue informazioni personali e sensibili, così come i dettagli di pagamento e la tua identità digitale saranno completamente protetti.

Potrai svolgere qualsiasi attività online senza la costante preoccupazione che qualcosa o qualcuno possa violare la tua intimità digitale. Con NordVPN al tuo fianco avrai uno scudo protettivo efficace e invalicabile contro qualsiasi minaccia, anche quelle emergenti e più recenti.

NordVPN: non aspettare il 2023 per proteggerti

Perché aspettare l’anno nuovo per iniziare a proteggerti? I criminali informatici non vanno in vacanza. Quindi meglio installare subito NordVPN. Tra l’altro in questo memento la ottieni in offerta al 63% di sconto e con 3 mesi gratis. Niente male vero?

Affidati a un vero e proprio scudo di difesa. I tuoi dati non compariranno online in nessuna tua attività. Potrai acquistare senza pericoli utilizzando le tue carte di credito. Nessuno potrà clonarle o carpire i tuoi dettagli di pagamento.

Inoltre, navigando attraverso un tunnel crittografato, sarai anonimo al 100%. E con ThreatProtection hacker e malware non potranno più farti nulla. I tuoi dispositivi saranno al sicuro contro queste minacce pericolose e violente.

Anche i tracker non potranno più registrare le tue mosse online. In questo modo non saranno in grado di fornire ulteriori dettagli su preferenze, cronologia di navigazione, pagine visitate, durata delle sessioni e tanto altro ancora ad aziende commerciali.

Liberati dai pericoli del Web e dagli occhi indiscreti con NordVPN. Approfitta ora dell’Offerta di Natale e risparmia il 63% sul prezzo di listino ottenendo anche altri 3 mesi gratis di protezione VPN. Cosa stai aspettando? I buoni propositi per il 2023 sono già pronti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.