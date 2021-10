Siamo un popolo di spendaccioni, specie su App Store e Play Store

Una cifra che va ben oltre le stime effettuate nei periodi precedenti: secondo i dati diffusi dal sito Sensortower, nel Q3 2021 gli utenti europei hanno speso circa 4,6 miliardi di dollari per acquisti effettuati su App Store e Google Play Store, facendo registrare un significativo aumento del dato.

Spesa in continua crescita su App Store e Play Store

Tenendo in considerazione anche abbonamenti ed acquisti in-app, il livello di spesa rispetto al medesimo periodo dello scorso anno è andato incontro ad un aumento in percentuale pari al 21%. Nello specifico, le somme riconducibili agli utenti europei rappresentano il 13,6% delle entrate globali maturate su Play Store ed App Store, con un incremento dello 0,6% rispetto alla quota del 2020.

Inoltre, analizzando le statistiche con maggiore attenzione, si riconferma per l'ennesima volta un più elevato numero di download per lo store di Google rispetto a quello di Apple: 4,7 miliardi contro “soli” 1,7 miliardi. Tuttavia, è proprio la multinazionale di Cupertino a vantare i migliori guadagni, considerando i prezzi più elevati che caratterizzano gran parte delle applicazioni sviluppate per i suoi dispositivi.

In generale poi, tra le app più ricercate dagli utenti su Play Store ed App Store spiccano Tinder, YouTube, Disney+, Netflix e TikTok.