Si può usare la macro di iPhone 13 Pro per curare un paziente?

Curiosa vicenda quella che stiamo per raccontarvi: un dottore ha utilizzato la fotocamera macro del nuovo iPhone 13 Pro per controllare gli occhi dei pazienti.

iPhone 13 Pro: con la macro si possono fare visite ottiche

Una delle nuove funzionalità di iPhone 13 Pro è proprio contestuale all'aggiunta di una nuova modalità macro che cattura foto e video molto ravvicinati con la lente ultra-wide. Mentre la maggior parte degli utenti ha utilizzato la nuova feature per catturare i dettagli della natura, il dottor Tommy Korn ha scoperto che la funzionalità dell'iPhone 13 Pro può essere utile anche per il trattamento degli occhi.

In un post su LinkedIn, l'oftalmologo ha condiviso la storia di come ha usato il suo nuovo iPhone 13 Pro Max per controllare l'occhio di un paziente con la nuova fotocamera. Grazie alla modalità Macro, Korn ha scattato foto degli occhi estremamente dettagliate che gli hanno consentito di registrare dettagli importanti sulla salute dei suoi osservati.

Il medico, a tal proposito, parla del caso di un paziente che ha subito un trapianto di cornea. Con la feature del melafonino è riuscito a controllare costantemente la guarigione dell'abrasione all'occhio. Si legge:

Questa settimana ho usato l'iPhone 13 Pro Max per le foto degli occhi MACRO. Sono shockato. Questo rivoluzionerà la cura degli occhi del paziente e la telemedicina. Sono impaziente di vedere dove arriverà… Le foto provengono dalla guarigione di un'abrasione in via di risoluzione in un trapianto di cornea. È stato ottenuto il permesso di utilizzare le foto.

Anche l'optometrista Jeffrey Lewis sostiene che questa funzione dovrebbe essere molto utile per far progredire la telemedicina.

Pensate che, nonostante il telefono abbia la nuova modalità fotocamera, Apple non ha aggiunto un nuovo obiettivo specifico per gli scatti Macro. Tuttavia, il 13 Pro e il 13 Pro Max hanno un obiettivo ultra-wide tutto nuovo con un'apertura f/1.8 più ampia e un campo visivo di 120 gradi, in grado di catturare immagini macro fino a 2 centimetri di distanza.

