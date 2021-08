Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che i prezzi delle smart TV di nuova generazione scendernno prima della fine dell'anno corrente.

Il prezzo delle TV è destinato a scendere

I prezzi dei televisori stanno aumentando lentamente dall'inizio del 2021. Questo è dovuto alla prolungata carenza globale di pannelli LCD. Si dice che questa tendenza cambierà nel secondo semestre dell'anno . Il motivo dietro a ciò è legato alla crescente concorrenza tra gli OEM di televisori smart.

Il prezzo dei pannelli LCD è in aumento da più di un anno. Di conseguenza, i televisori sono diventati costosi a partire dall'inizio del 2021. Per fortuna, secondeo quanto dichiarato da un report di Omdia, possiamo finalmente aspettarci che il prezzo sia in procinto di diminuire, a quanto pare.

Secondo la società di ricerca, il prezzo dei pannelli TV LCD ha già iniziato a scendere dal terzo trimestre del 2021. Si prevede che questa tendenza continuerà anche nella seconda metà dell'anno.

Il calo del prezzo dei pannelli sarà determinato dalla concorrenza tra i produttori di televisori, dal crescente divario di redditività tra gli OEM di TV cinesi e sudcoreani e dal forte potere contrattuale. Poiché la catena di approvvigionamento è diventata difficile da prevedere, i costruttori hanno bisogno di strategie competitive per sfruttare la situazione.

Se tutto dovesse procedere per il meglio, le aziende smetteranno di aumentare il prezzo dei loro televisori. In poche parole, non ci resta che sperare per il meglio. I risultati inizieranno probabilmente ad emergere nell'ultimo trimestre del 2021.

Cosa ne pensate del mercato televisivo attuale? Avete posticipato l'acquisto a causa dell'aumento dei prezzi? Fatecelo sapere.

Elettronica