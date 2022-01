Sì, Apple realizzerà un SUPER iPad da 15 pollici

I futuri iPad di Apple saranno dotati di display OLED fino a 15 pollici realizzati dall'azienda cinese BOE: questo è quanto emerge in rete da una recente indiscrezione online. Il super tablet sarà dedicato alla gestione della smart home e all'intrattenimento domestico.

Cosa sappiamo dell'iPad da 15 pollici?

Il noto produttore BOE ha recentemente convertito uno dei suoi siti di produzione in Cina per la produzione di pannelli OLED di grandi dimensioni per smartphone e altri dispositivi di nuova generazione. Ora, un nuovo rapporto ha suggerito che il nuovo sito fornirà anche schermi anche agli iPad del futuro.

Secondo TheElec, il produttore di display ha convertito la struttura per realizzare pannelli OLED più grandi per una serie di diversi prodotti elettronici. Ma secondo quanto riferito, uno dei suoi clienti principali sarebbe proprio il gigante di Cupertino. Per chi non lo sapesse, BOE è attualmente uno dei principali fornitori di display della gamma iPhone 13 standard. In altre parole, non sorprende che entrambe le società amplino la loro partnership incluendendo altri futuri prodotti dell'OEM di Cupertino.

Questa nuova struttura fornirà al marchio di Tim Cook display più grandi, che apparentemente raggiungeranno una dimensione di 15 pollici per quelli che si dice siano gli iPad di prossima generazione.

In precedenza si ipotizzava che il costruttore statunitense avesse in programma di lanciare un iPad con pannelli da ben 15 pollici. Ecco perché il nuovo rapporto è in linea con questa stima. Inoltre, la fabbrica sarà in grado di produrre display OLED con due strati di emissione rossa, verde e blu; questa feature consentirà ai futuri tablet del brand una maggiore luminosità dai loro schermi.

Tuttavia, è ancora troppo presto per dire con certezza se BOE sarà in grado di produrre questi pannelli a livello commerciale a causa della complessità della tecnologia di visualizzazione. Ad oggi, Apple acquista anche pannelli OLED da Samsung e LG, tuttavia, l'azienda cerca sempre di espandere la propria catena di approvvigionamento per evitare qualsiasi rischio associato all'impiego di un solo fornitore.

Tenete presente che questo è ancora solo un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per il momento.