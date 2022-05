Shopping online: i segreti per acquistare in totale sicurezza

Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 è come se lo shopping online fosse rinato a nuova vita. Infatti, i vari lockdown e le restrizioni hanno spinto molti che prima non lo conoscevano a farne affidamento. Questo ha generato un notevole sviluppo nel settore.

Ovviamente, acquistare da un eCommerce, che sia la spesa alimentare, abbigliamento o elettronica, ricevere un ordine direttamente a casa è di una comodità impagabile. Tuttavia, insieme sono anche cresciute le minacce informatiche del web.

Infatti, oggi, proprio perché lo shopping online è diventata una pratica estremamente comune, è importantissimo conoscere alcuni segreti per poter acquistare in totale sicurezza. Uno dei pericoli maggiori è il furto dei dati personali e bancari.

Non è insolito che, dopo un acquisto online, la propria carta di credito o di debito sia clonata. Non solo, ma tutte le informazioni inserite per l’acquisto possono essere utilizzate da cybercriminali per una profilazione commerciale dei dati dell’utente, così da venderli a scopo di marketing ad aziende terze.

Ecco perché non solo è indispensabile prestare particolarmente attenzione ai siti che visitiamo o sui quali acquistiamo, ma è necessario trovare una protezione professionale. Questa ce la può dare solo una buona VPN in grado di rendere la nostra navigazione completamente anonima. La soluzione ideale è NordVPN perché è facile e immediata oltre che completa ed economica.

Shopping online: cosa fare per non cadere nella trappola cybercriminale

Le trappole dei cybercriminali sono ormai dietro l’angolo, soprattutto quando facciamo shopping online. I nostri dati, quando ci troviamo sul web, potrebbero essere costantemente controllati. Inoltre, potremmo imbatterci in siti internet pericolosi che in realtà non sono ciò che sembrano.

Una delle tecniche più comuni è realizzare una pagina web identica a quella di qualche noto eCommerce. Per evitare di cadere in queste pericolose truffe è bene non raggiungere mai questi siti tramite link contenuti in una email di dubbia provenienza, potrebbe trattarsi di phishing.

E se sembra essere un’offerta imperdibile attivabile solo da quel link? In questo caso allora sarebbe utile controllare il vero indirizzo della pagina web in oggetto, ad esempio verificando l’URL una volta raggiunta.

Se trovate difficile questa operazione, allora, in alternativa, potreste cliccare con il tasto destro del mouse sul link in oggetto, selezionare “Copia Link” e incollare il testo copiato in un foglio Word o in una nota. Così potrete leggere il vero testo che sta dietro quel link e capire se effettivamente si tratta di una pagina ufficiale o di una truffa, comparandola con quello dell’eCommerce originale.

Fare shopping online è comodo e permette di risparmiare molto. Tuttavia i pericoli stanno aumentando e oltre a prestare attenzione è necessario proteggere sé stessi e la propria famiglia. Con NordVPN tutto questo è possibile a soli 3,49 euro al mese.

Attivando questa preziosa applicazione sarà disponibile una potente VPN che permette l’accesso a internet in totale privacy e sicurezza criptando il flusso del traffico online. Inoltre, grazie alla nuova funzionalità Threat Protection il dispositivo sarà protetto da malware e tracker pericolosi. Così lo shopping online oltre che piacevole sarà anche sicuro.