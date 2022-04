Sharp Smart TV in FORTE SCONTO: 42 pollici a 299€

Sconto dal 40% per la smart TV Sharp Aquos 42CI6EA, il modello da 42 pollici si trova in offerta su Amazon a 299€. L’offerta garantisce un risparmio effettivo di ben 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Con il debutto del nuovo Digitale Terrestre e della nuova tecnologia DVB-T2, molti italiani hanno scelto di cambiare televisore e di approfittare del bonus sull’acquisto di un modello di nuova generazione. Per l’occasione Sharp mette in offerta la smart TV Aquos da 42 pollici, un modello in risoluzione FullHD con un pannello di gran qualità e tutte le applicazioni e funzioni tipiche delle TV intelligenti.

Non manca la connessione Wi-Fi e la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di applicazioni votate alla multimedialità. Tra le varie app compatibili troviamo Netflix, YouTube, DAZN, NOW, Prime Video, Disney+ e molte altre, per fruire al meglio dei propri contenuti preferiti, come film, serie e programmi TV.

Anche il design di questo modello non è niente male, il televisore può essere posizionato su una superficie o anche installato a parete tramite i classici attacchi VESA presenti sul retro. L’audio è potente e cristallino grazie alla collaborazione tra Sharp e Harman/Kardon, azienda leader del settore.

Oggi possiamo acquistare l’ottima smart TV FullHD Sharp Aquos da 42 pollici in offerta su Amazon a 299€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.