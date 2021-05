Sharp GX-BT60 è l'ultimo capolavoro in miniatura del celeberrimo brand. Basterebbe il nome per essere certi della qualità di questo speaker Bluetooth, che però è reso ancora più interessante da un design super accattivante e un'ottima autonomia energetica. A mano mano che scoprirai cosa offre, resterai sbalordito scoprendo che il prezzo di vendita è di appena 30€ circa e che – se sceglierai Amazon – potrai riceverlo gratis in pochissimo tempo.

Sharp GX-BT60: uno speaker impressionante a un prezzo più che accessibile

Un look che gli conferisce un appeal fresco e sbarazzino, perfetto per l'estate che è in arrivo. Questo dispositivo ha un design super compatto, che ti aiuta subito a capire per cosa è stato pensato: se lo acquisterai, avrai la certezza di poterlo portare con te ovunque, ascoltando la tua musica preferita praticamente in qualsiasi momento. Potrai goderne anche in spiaggia, grazie alla certificazione IP67 non dovrai temere il contatto accidentale con l'acqua.

Il Bluetooth permetterà al tuo GX-BT60 di essere collegato a qualsiasi dispositivo compatibile per permetterti di godere non solo dell'ascolto musicale che più ti piace, ma anche di un vero e proprio sistema di vivavoce per le tue chiamate (non solo da smartphone), grazie alla presenza del microfono integrato. E se il dispositivo non è dotato di connettività Bluetooth? Nessun problema, potrai sfruttare la porta AUX per collegarlo attraverso il jack da 3,5 millimetri.

Un gadget bello e completo quindi, questo speaker senza fili Sharp GX-BT60, che incredibilmente – come ti ho anticipato – puoi portare a casa a un prezzo super accessibile: su Amazon lo trovi nella colorazione blu elettrico a 30€ circa con spedizioni rapide e gratis. Preferisci il nero? Nessun problema, allo stesso prezzo puoi averlo anche in quella colorazione.

