Vodafone ha lanciato oggi una la nuova Shake Remix Unlimited Junior, una promo molto interessante e dedicata ai ragazzi con età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Vediamo cosa comprende.

Shake Remix Unlimited Junior: i dettagli

La neonata tariffa generazionale mette a disposizione 20 Giga di internet con navigazione protetta, 300 minuti verso tutti, minuti illimitati vero due numerazioni Vodafone e 50 SMS a soli 9,99€ al mese.

Questa offerta prevede anche 5,5 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea e comprende anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Shake Remix Unlimited Junior include nel suo canone mensile anche 12 mesi del servizio Keepers in grado di proteggere i minori dalle minacce presenti su internet.

Inoltre, la promo in questione offre anche Giga Illimitati sulle principali app più utilizzate dai ragazzi. Tra queste troviamo Whatsapp, Instagram, TikTok, Snapchat ed altre. Oltre a questo bundle senza limiti, è compreso anche per 3 mesi il Pass Smart Meeting, utile per le lezioni a distanza.

Il genitore grazie a Keepers potrà impostare alcune limitazioni sullo smartphone del proprio figlio e sapere sempre dove si trova.

Costi ed altro

L’offerta prevede un contributo iniziale pari a 6,99 euro ed è possibile richiedere l’attivazione solo nei Vodafone Store. Oltre all’entry fee vengono richiesti 10 euro per la SIM e 9,99€ per il mese.

Vodafone

Tariffe