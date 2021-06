Shake it fun di Vodafone è disponibile da oggi con un servizio incluso molto utile per la sicurezza del proprio smartphone. Stiamo parlando di Digital Privacy & Security.

Shake it fun con Digital Privacy & Security: i dettagli

Vodafone Shake it fun è la tariffa dedicata ai giovani Under 25 che offre 40 Giga di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 11,99 euro ogni mese. Oltre all'opzione per la sicurezza sono inclusi l'abbonamento per 6 mesi a TIDAL Premium , i servizi di reperibilità Chiamami e Recall e la Segreteria Telefonica.

Il bundle di Giga incluso che abbiamo appena descritto è valido solo per l'addebito del canone mensile tramite carta di credito o conto corrente. Viceversa, tramite il rinnovo su credito residuo sono previsti 20 Giga. Inoltre, grazie agli accordi sul roaming in Europa sono previsti ben 6,6 Giga.

Oltre all'opzione aggiuntiva Digital Privacy & Security è possibile navigare senza limiti su alcune tra le app più utilizzate come WhatsApp, Snapchat, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Spotify, Google Meet, Microsoft Teams ed altre. Tutto questo grazie ai Vodafone Pass inclusi gratuitamente nella Shake.

Costi ed altro

Richiedendo l'attivazione online non sono previsti costi iniziali. Inoltre, anche la SIM gode della spedizione gratuita al proprio domicilio.

