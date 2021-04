Shake it easy è la promo di Vodafone dedicata per gli Under 30 con 6 mesi di Amazon Prime e Internet Illimitato sulle app Gaming.

Shake it easy: i dettagli

Vodafone Shake it easy gode di 60 Giga di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e SMS sempre senza limiti a 14,99 euro mensili. Con la seguente promo generazionale sono previsti anche ben 10GB dedicati per il roaming europeo.

Quest’offerta oltre ad avere un buon bundle di internet offre anche Giga Illimitati sulle principali app più utilizzate. Tra le più comuni troviamo TikTok, Spotify, Google Maps, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Telegram, Apple Music ed altre.

Inoltre, con la tariffa in questione sono inclusi anche ben 12 Mesi di TIDAL Premium e l’opzione Vodafone Power Gaming che permette di navigare senza limitazioni su alcuni giochi del calibro di Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum ed altri.

Al termine dell’anno di TIDAL Premium, il servizio verrà rinnovato salvo disdetta a 8,99 euro mensili.

Costi ed altro

La promozione in questione non ha nessun costo di attivazione. Il canone mensile viene addebitato su conto corrente o carta di credito.

