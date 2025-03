Sfida tra medi di gamma: Redmi Note 14 Pro+ vs realme 14 Pro+ (VIDEO)

Nel segmento degli smartphone di fascia media, due dei dispositivi più discussi del momento sono senza dubbio lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ e il realme 14 Pro+. Oltre a condividere una parte del nome, questi due modelli hanno in comune anche lo stesso processore Snapdragon. Ma quale dei due riuscirà a imporsi come il migliore? Scopriamolo insieme.

Design

Lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ misura 162,53 x 74,67 x 8,66 mm e pesa 210,8 grammi, mentre il realme 14 Pro+ ha dimensioni di 163,5 x 77,3 x 8 mm per un peso di 194 grammi.

Dare un giudizio estetico è sempre soggettivo, ma ci sono alcuni aspetti progettuali che rendono il realme più gradevole alla vista. Le cornici attorno al display sono sottilissime e perfettamente simmetriche, ricordando i dispositivi di fascia alta. Al contrario, lo Xiaomi presenta un bordo superiore e inferiore più spesso rispetto ai lati, risultando meno armonioso.

Entrambi i modelli offrono un comparto fotografico interessante. Il Redmi si distingue per un modulo fotografico di forma quadrata con angoli smussati, mentre il realme integra tre flash LED disposti in una configurazione originale e innovativa.

Per quanto riguarda l’ergonomia, il Redmi offre un miglior grip grazie alla sua backcover gommata e agli angoli molto arrotondati, che garantiscono una presa comoda e sicura. Tuttavia, in termini di materiali costruttivi, lo Xiaomi è superiore: la scocca in vetro e il Gorilla Glass Victus 2 sul frontale conferiscono una sensazione di maggiore solidità e pregio.

D’altro canto, realme ha optato per una plastica gommata, che migliora l’ergonomia ma dona una percezione più economica al dispositivo. Un altro punto a favore del realme è la certificazione IP69, che lo rende più resistente alla polvere e all’acqua rispetto al Redmi, che si ferma a IP68.

Hardware, Software e AI

Pur condividendo il processore Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm SM7635, le prestazioni tra i due dispositivi non sono identiche: le memorie giocano un ruolo cruciale. Il realme si impone nettamente grazie a memorie UFS 3.1 e RAM DDR5, mentre il Redmi utilizza memorie UFS 2.2 e RAM DDR4X, risultando meno scattante nelle operazioni quotidiane.

Lo Xiaomi mostra qualche rallentamento nell’apertura delle applicazioni, in particolare della fotocamera, che impiega fino a 3 secondi per scattare una foto. Questo potrebbe sembrare un tempo accettabile, ma in alcuni casi può far perdere attimi preziosi da immortalare. Inoltre, nella registrazione video, i primi secondi presentano un framerate instabile, causando un effetto scattoso.

Dal punto di vista software, il realme ha un vantaggio significativo grazie alla presenza di Android 15, mentre il Redmi deve ancora riceverlo. Entrambi i dispositivi, però, sono fermi alle patch di sicurezza di dicembre. Sul fronte degli aggiornamenti, realme promette 5 anni di supporto, mentre Xiaomi si ferma a 4.

Un altro aspetto negativo per Xiaomi è la presenza di numerose applicazioni preinstallate, con notifiche invasive e pubblicità all’interno di app di sistema come MiBrowser e MiVideo.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, nessuno dei due dispositivi eccelle particolarmente. Il realme offre il “Loop Intelligente”, una funzione che permette di condividere rapidamente screenshot e immagini ritagliate, mentre entrambi dispongono della “Gomma Magica” per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Sul Redmi troviamo anche alcune funzioni AI integrate nell’app Note.

Fotocamera e video

Il Redmi Note 14 Pro+ dispone di un sensore principale da 200 MP, una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, quest’ultima di scarsa utilità. Il realme 14 Pro+, invece, monta una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo 3x da 50 MP e una grandangolare da 8 MP.

Negli scatti standard con la fotocamera principale, lo Xiaomi ha un leggero vantaggio in termini di nitidezza e fedeltà cromatica. Anche in condizioni di scarsa luminosità, il Redmi offre risultati migliori, grazie al diaframma f/1.65 e alla tecnologia Pixel Binning, che consentono di catturare più luce.

Per quanto riguarda la fotocamera grandangolare, invece, il realme vince a mani basse grazie a un software più efficace nella riduzione del rumore. Anche nello zoom, il realme si impone grazie al teleobiettivo dedicato 3x, nettamente superiore al semplice ritaglio digitale dei 200 MP dello Xiaomi.

Nei video, il Redmi offre una qualità d’immagine superiore, ma il realme garantisce una maggiore versatilità grazie alla sua stabilizzazione più efficace. Entrambi supportano la registrazione in 4K a 30 fps, ma solo il realme permette di passare da una fotocamera all’altra durante la registrazione, sebbene con una riduzione della risoluzione a 1080p.

Un problema riscontrato nello Xiaomi è l’instabilità del framerate durante la registrazione, con evidenti cali nei primi secondi di ripresa.

Audio e sensori

Entrambi i dispositivi utilizzano la capsula auricolare e gli speaker per riprodurre l’audio, ma il Redmi offre una qualità superiore: il suono è più corposo, con bassi più presenti e un volume più elevato.

Sul fronte dei sensori, il realme ha un sensore di prossimità leggermente più preciso e reattivo. Tuttavia, lo Xiaomi ha un lettore di impronte digitali più veloce rispetto a quello del realme.

Conclusioni

Dopo aver analizzato i vari aspetti, il vincitore di questa sfida è il realme 14 Pro+.

Si impone sotto diversi punti di vista: il design è più moderno ed ergonomico, le prestazioni sono superiori grazie a memorie più veloci, e il comparto fotografico, sebbene in alcune situazioni il Redmi sia leggermente migliore, è più completo e versatile.

Se cercate uno smartphone con un’ottima esperienza d’uso complessiva, aggiornamenti software più longevi e un comparto multimediale ben equilibrato, il realme 14 Pro+ è la scelta più consigliata. E voi, quale smartphone medio gamma scegliereste?