Sfida il caldo: Ventilatore USB in offerta al Prime Day 2023

Non andare in giro con quella faccia calata: ho capito che fa caldo, ma devi pur sopravvivere in qualche modo. Appena le temperature superano 30° so benissimo che è difficile aggirarsi per la città ma ei, purtroppo ci tocca. In qualche modo, tuttavia, possiamo resistere. Iniziamo ad armarci di un ventilatore portatile USB con tanto di powerbank integrato. Praticamente due piccioni con una fava.

Approfitta del Prime Day 2023 per risparmiare qualche soldino, collegati su Amazon dove puoi acquistare questo gioiellino a soli 15,33€. Non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Ventilatore USB portatile: la nuova frontiera per stare freschi

Sottile, piccolo e soprattutto portatile per metterlo in tasca, in borsa o nello zaino così quando ne hai bisogno lo tiri fuori ed è pronto. Questo ventilatore USB è una vera genialata visto che puoi utilizzarlo sempre e comunque senza mai rischiare che l’aria ti manchi… In tutti i sensi.

Eccolo qui in tutto il suo splendore, la cosa bella è che ha 3 velocità così puoi regolare quella che vuoi e avere tanta, media o poco aria. Ovviamente in base a l’impostazione che usi, la batteria ha una durata diversa. Tuttavia ti voglio rassicurare: qua hai un vero e proprio powerbank integrato.

Ciò significa che se lo usi soltanto come ventilatore hai un minimo di 13 e un massimo di 46 ore di utilizzo. Se invece ti capita di aver bisogno di una ricarica di emergenza su smartphone, sigaretta elettronica o accessori tech, conta che hai sempre 4800mAh a portata di mano.

Allora, cosa ne pensi? Un gadget semplicissimo quanto fondamentale in questi due mesi estivi che non lasciano tregua. Non perdere tempo e collegati su Amazon dove approfitti del Prime Day 2023 per acquistare questo mini ventilatore USB ricaricabile. Lo porti a casa a soli 15,53€ in un colpo solo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.