Set LEGO Vespa 125 in OTTIMO SCONTO per il Black Friday: risparmi 30€

Perché non regalarti un fantastico set LEGO per il Black Friday di Amazon? Grazie a queste giornate di sconti incredibili puoi avere il set Icon Vespa 125 a soli 69,29 euro invece del tradizionale prezzo di 99,99 euro. Una strepitosa occasione da non perdere.

Set LEGO Icon Vespa 125: un pezzo unico da collezione

Con questo fantastico kit di modellismo per adulti, avrai l’opportunità di assemblare la celebre Vespa 125, un simbolo italiano di stile e design. In collaborazione con il team Piaggio, i designer LEGO hanno creato un modello esclusivo dedicato al 75° anniversario della Vespa, rendendolo un capolavoro da collezione per gli amanti della cultura italiana.

Il dettaglio meticoloso di questo set ti permetterà di godere della Vespa in tutto il suo splendore. Con una ruota anteriore montata lateralmente, uno sterzo funzionante e una copertura rimovibile per il motore, il tuo modellino sarà un omaggio fedele all’originale.

I dettagli non finiscono qui perché il kit include il logo della Vespa, una targa italiana degli anni ’60, un cavalletto funzionante e una ruota di scorta, offrendo un’autenticità che catturerà il cuore di ogni appassionato.

Realizzata con mattoncini in blu pastello, il colore originale della Vespa, questa LEGO Vespa 125 sarà una meraviglia da esporre. Il blu pastello è un colore LEGO raro, rendendo il tuo modellino ancora più esclusivo e affascinante.

E non dimenticare gli accessori extra: il set include un casco e un cestino porta accessori con un delizioso bouquet di fiori, aggiungendo un tocco di charme italiano al tuo modello.

Grazie al cavalletto funzionante, potrai esporre con orgoglio la tua Vespa 125 in casa o in ufficio, creando un’atmosfera unica. Un’idea regalo perfetta per gli amanti delle due ruote e della cultura italiana. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday e immergiti nel mondo affascinante della Vespa con LEGO.

