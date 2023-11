Set LEGO Trenino telecomandato in DOPPIA OFFERTA Black Friday

Amazon esagera e per il Black Friday offre addirittura un doppio sconto per questo set LEGO Trenino telecomandato: il prezzo è già in offerta a 158,99 euro, ma applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo ancora meno, soltanto 135,14. Il prezzo di listino è di 189,99: un affare da non perdere.

Set LEGO Treno Telecomandato in offerta Black Friday

Con questo set puoi immergerti nella creazione del tuo treno merci motorizzato con quattro carrozze, tra cui un centro di controllo, un furgone blindato e un carrello elevatore con roll bar apribile e forche di sollevamento. La tua avventura ferroviaria è guidata da un locomotore motorizzato dotato di telecomando Bluetooth a 10 velocità, con una cabina di guida accessibile per un controllo totale.

Il set include dettagli realistici come un carro gru con braccio girevole ed estensibile, un vagone container con due container e un carro legname. Il centro di controllo aggiunge un tocco di realismo con una scaletta e luci di segnalazione. La ferrovia giocattolo comprende 16 binari curvi, 16 binari dritti e uno scambio ferroviario con leva, offrendoti infinite possibilità di layout.

I giovani ferrovieri possono dirigere il treno su binari diversi usando la leva dello scambio, caricando e scaricando merci lungo il percorso. Il set include sei minifigure LEGO, tra cui quattro operai ferroviari, un addetto alla sicurezza e persino un ladro per dare un tocco di azione alla tua storia ferroviaria.

Non farti sfuggire questa straordinaria offerta del Black Friday su Amazon e regala al tuo bambino o alla tua bambina o a te stesso un’esperienza di gioco ferroviario senza pari. Acquista ora il Set LEGO Treno Merci Telecomandato a soli 135,14 euro e preparati a vivere avventure senza limiti sui binari della tua immaginazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.