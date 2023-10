Set LEGO Technic Monster Jam in SCONTO Amazon con coupon

Amante dei mostri su quattro ruote? Vuoi portare a casa l’emozione dei Monster Jam? Ora puoi farlo grazie al set LEGO Technic 42118 – Monster Jam Grave Digger.

Con il set LEGO Technic 42118 puoi portare a casa il divertimento travolgente e l’energia dei Monster Jam. Questo kit di costruzione 2 in 1 è un tributo al famoso monster truck Grave Digger, uno dei più iconici e amati di sempre. La sua riproduzione accurata offre una vera e propria esperienza Monster Jam.

Grazie al suo design 2 in 1, i bambini possono costruire sia il monster truck Grave Digger che un robusto buggy fuoristrada. Questa flessibilità consente di sperimentare diverse avventure e sfide, aggiungendo un tocco extra di divertimento.

Il set LEGO Technic 42118 cattura i dettagli autentici del Grave Digger in modo sorprendente. Dalle grafiche fantasmi che adornano il veicolo ai grandi pneumatici che possono superare ogni tipo di terreno, ogni aspetto è stato curato per offrire un’esperienza realistica. Inoltre, i fari rossi e una bandiera pieghevole che si muove su e giù aggiungono ulteriori elementi di gioco dinamico.

Costruire il monster truck Grave Digger o il buggy fuoristrada è solo l’inizio. Una volta completato, il divertimento continua con il gioco creativo. Metti alla prova le tue abilità di guida, ricrea le acrobazie più epiche dei Monster Jam o inventa nuove avventure con i tuoi veicoli LEGO.

