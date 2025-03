Set LEGO Technic Fast and Furious: la Toyota Supra è in offerta (Amazon)

Idea regalo interessante per piccoli e adulti con il set LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4: questa meravigliosa macchina giocattolo tratta dalla saga cinematografica è in offerta a soli 50,39 euro. Con la spedizione Prime arriverà a casa tua alla massima velocità.

Set LEGO Technic Fast and Furious: per sfrecciare al massimo come nei film

Il modellino è pensato per bambini e bambine dai 9 anni in su, ma è anche un’ottima scelta per gli adulti appassionati della saga e di auto.

Grazie a questo set sarà possibile costruire una delle auto più iconiche della saga, la Toyota Supra MK4, e dettagliata in ogni sua parte con il motore a 6 cilindri da assemblare, lo sterzo funzionante e portiere, cofano e bagagliaio apribili. Diventa quindi anche un’esperienza interattiva con cui ricreare le scene della saga. Nel bagagliaio trovano posto persino due bombole di NOS, un riferimento immancabile per la serie.

Una macchina giocattolo pronta a conquistare ogni scena, ma pronta anche a diventare un fantastico modello da esposizione. Acquista adesso il set LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 in offerta su Amazon a soli 50,39 euro.