Set LEGO Technic Camion Ribaltabile 2-in-1: offertissima Amazon (8€)

Interessante offerta di Amazon su questo set LEGO Technic che permette di costruire un Camion Ribaltabile, un camioncino che si trasforma all’occorrenza in un escavatore giocattolo. Il prezzo in promozione è di 7,99 euro, con consegna immediata e spedizione Prime inclusa.

Il set LEGO Technic adatto a tutti: costruisci un fantastico camion ribaltabile

Pensato per i più piccoli ma in fondo, perché no, ideale anche per i più grandi, questo set della linea LEGO Technic è pensato per introdurre in modo simpatico al mondo dell’ingegneria. Costruendo il camion giocattolo si avrà modo di sfruttarlo per sollevare il cassone per scaricare il carico e, all’occorrenza, può essere trasformato in un pratico escavatore in una vera e propria esperienza 2-in-1.

Siamo di fronte ad un gioco progettato per migliorare le abilità di costruzione dei più piccoli i quali acquisiranno fiducia con cui affrontare nuove sfide. Inoltre, con l’applicazione gratuita LEGO Builder si può contare su strumenti di zoom e rotazione in Realtà Aumentata.

Ottima idea regalo, questo LEGO Techic camion giocattolo puoi farlo tuo in offerta a soli 7,99 euro. Non fartelo scappare.

