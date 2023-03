Set LEGO Star Wars Tie Fighter: prezzo STELLARE e consegna GRATIS

Appassionato di LEGO e Star Wars? Allora non puoi non approfittare di questa doppia occasione su questo set che ti permette di costruire un fantastico Tie Fighter imperiale.

Il prezzo in offerta è già di 74 euro, ma attenzione: inserendo il codice “MARZO23” prima del pagamento riceverai un ulteriore sconto che ti permetterà di pagarlo soltanto 66 euro. E hai anche la spedizione gratuita e consegna in 2 giorni.

Set LEGO Star Wars Tie Fighter: una meraviglia da non perdere

Ispirato al design degli ultimi film della saga, questo Tie Fighter riprende lo stile delle navicelle del Primo Ordine, erede del malvagio Impero Galattico.

Si monta facilmente per diventare un fantastico modellino con cabina di pilotaggio apribile in cui inserire le minifigure incluse nella confezione, tra cui Finn, uno dei protagonisti della trilogia firmata Disney.

Il prezzo in doppia offerta, che arriva da un rivenditore autorizzato LEGO, è davvero da non perdere: solo 66 euro se applichi il codice “MARZO23” al momento del checkout. Non farti sfuggire l’occasione perché i pezzi rimasti sono pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.