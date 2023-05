Set LEGO Sonic in offerta: ricostruisci la Green Hill Zone

Il set LEGO 21331 Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone è perfetto per te che sei un fan del celebre porcospino blu e dei videogiochi retrò.

Oggi non perdere l’occasione di acquistare il set LEGO dedicato a questo iconico personaggio a soli 65,55 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto del 18%. Approfitta subito di questa offerta e risparmia 14,44 euro ricevendolo a casa domani.

Set LEGO di Sonic: un’idea regalo niente male

Il set LEGO 21331 Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone è un modello da costruire per adulti che riproduce fedelmente la famosa scena del gioco con il giro della morte, gli schermi televisivi, la molla per i Super Sonic Jump e l’Eggmobile del malvagio Dr. Eggman.

Il set include oltre 1000 mattoncini e una minifigure di Sonic da collezione, oltre ai personaggi Dr. Eggman, Moto Bug e Crabmeat realizzati con i mattoncini. Puoi anche raccogliere i 7 Smeraldi del Caos e posizionarli insieme sul supporto per creare un complemento da esposizione per la tua casa.

Questo set un’ottima idea regalo per gli appassionati di cultura pop anni 90 e un divertente passatempo per rilassarsi e ricordare i momenti più belli del videogioco. Il modello è facile da riassemblare per creare livelli alternativi e stimolare la tua creatività.

Non lasciarti scappare questa occasione e acquista ora il set LEGO 21331 Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone su Amazon a soli 65,55 euro invece di 79,99 euro. Fai in fretta perché sta andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.