Set LEGO per San Valentino? Quattro proposte PERFETTE per te

San Valentino 2023, la festa degli innamorati per eccellenza, si avvicina e con esse le numerose idee regalo. Per fare qualcosa di originale e diverso dal solito puoi optare per un fantastico set LEGO sfruttando le ultime offerte del sito ufficiale.

La nostra selezione, che puoi trovare di seguito, copre proposte diverse tra loro: dalla fantastica Torre Eiffel a set LEGO più specifici e dedicati a questa immancabile ricorrenza. Scopriamoli insieme.

I set LEGO da regalare a San Valentino: le nostre scelte

Cominciamo appunto dal prezzo grosso: un set LEGO da oltre 10.000 pezzi che ti permette di costruire la Torre Eiffel. Alta ben 149 centimetri farà la sua bella figura una volta che l’avrai completata. Il prezzo non è economico, ma ne vale certamente la pena. Tuo per 629,99 euro.

Passiamo a qualcosa di più specifico: il nuovo set LEGO Bouquet fiori selvatici. Composto da 939 pezzi, puoi costruire un bellissimo oggetto di decorazione casalinga con 8 differenti specie di fiori di campo. Il prezzo è decisamente più accessibile: solo 59,99 euro.

Ancor di più ideale per San Valentino è questo cuore ornamentale. Composto da soli 254 pezzi, e adatto anche ai più piccoli, una volta costruito e personalizzato il cuore può essere usato per decorare la casa in occasione della festività. Il prezzo è imperdibile: solo 12,99 euro.

Chiudiamo con un altro set perfetto per San Valentino. Ha spopolato anche a Natale, parliamo del set Orchidea. Fatto di 608 pezzi, una volta completato avrai un’elegante orchidea che non ha bisogno di acqua con cui decorare la tua casa. Il prezzo è di 49,99 euro.

