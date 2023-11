Set LEGO Nissan Skyline Fast and Furious: PREZZACCIO su Amazon (19€)

Un set LEGO che si trasforma in un vero e proprio giocattolo: è questa riproduzione della Nissan Skyline vista nella serie Fast and Furious che può essere tua a soli 19,49 euro invece di 24,99 applicando il coupon che trovi in pagina. L’offerta rientra nel Cyber Monday di Amazon ed è valida fino alle 23.59.

Set LEGO Nissan Skyline Fast and Furious: il regalo ideale

Con questo modellino di auto giocattolo LEGO, puoi rivivere i momenti più emozionanti del leggendario film “2 Fast 2 Furious”. La Nissan Skyline GT-R (R34) è fedelmente riprodotta con dettagli iconici, come i colori sulla fiancata, un alettone sul retro, una presa d’aria frontale, grandi passaruota e persino una bombola di nitroglicerina sul sedile passeggero.

Il set include anche una minifigure di Brian O’Conner, pronta a prendere il volante della Nissan Skyline GT-R (R34) e a guidarti in avventure ad alta velocità. Costruisci il modellino con cura e precisione, ricreando le scene dei film o esponendolo come decorazione nella tua casa. È anche un’ottima aggiunta a ogni collezione di auto da corsa.

Questo kit LEGO Speed Champions è perfetto per i bambini dai 9 anni in su, offrendo un’entusiasmante introduzione all’ingegneria attraverso la costruzione di un’iconica auto da corsa. Approfitta subito dell’offerta del Cyber Monday su Amazon e porta a casa il set LEGO Nissan Skyline Fast and Furious a soli 19,49 euro.

