Set LEGO Morte Nera GRATIS per lo Star Wars Day: scopri come averlo

Il 4 maggio, si sa, per i fan di Star Wars non è una giornata come tutte le altre ma è il giorno in cui si festeggia la saga di fantascienza più amata in assoluto.

Con il celebre motto “May the fourth be with you“, chiamato a somigliare all’iconica frase “May the Force be with you”, tradotta in italiano con “Che la Forza sia con te”, si identifica l’evento per eccellenza per gli appassionati di Guerre Stellari e quest’anno LEGO non vuole essere da meno.

Dall’1 al 7 maggio saranno attive una serie di iniziative riservate ai fan: tra queste la possibilità di ricevere gratis il set che riproduce la seconda Morte Nera. Un’opportunità da non perdere.

Come ricevere il set LEGO Morte Nera II gratis per lo Star Wars Day

Il set LEGO #40591 Morte Nera II è una piccola riproduzione della seconda stazione da battaglia dell’Impero Galattico. Tratta direttamente da Il Ritorno dello Jedi, sesto capitolo della serie, la riproduzione è composta da 289 mattoncini e ha dimensioni pari a 15×9 cm. Include inoltre una targhetta decorativa per festeggiare i 40 anni dall’uscita del film.

Una grande occasione per avere il regalo può essere l’acquisto del nuovo fantastico set #75355 X-Wing Starfighter. Composto da 1949 pezzi, permette di costruire una versione aggiornata del caccia stellare dei ribelli, con un design migliorato di ali e motore, nuovi interni e una serie di dettagli che lo rendono sicuramente unico.

In alternativa, spendendo appena 40 euro, potrai ricevere un X-Wing in miniatura, sempre dall’1 al 7 maggio e approfittare delle numerose iniziative che trovi sulla pagina ufficiale. Che la Forza sia con te!

