Set LEGO Millenium Falcon: SCONTO FOLLIA per il Black Friday Amazon

Bene, dai. Non possiamo lasciar finire la Settimana del Black Friday di Amazon senza parlare del set LEGO più amato e ricercato. Stiamo parlando ovviamente di questa fantastica riproduzione del Millenium Falcon di Star Wars che, grazie allo sconto, puoi acquistare a soli 131,48 euro invece di 169,99.

Set LEGO Millenium Falcon: il RE del Black Friday

Il Millennium Falcon LEGO Star Wars è un capolavoro di ingegneria LEGO. Questo set ti permette di costruire la tua versione del celebre cargo Corelliano con tutti i dettagli e gli accessori che fanno rivivere l’epica saga di Star Wars. La torretta superiore e inferiore girevoli, equipaggiate con shooter a molla, offrono un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. La cabina di pilotaggio apribile accoglie due minifigure LEGO, consentendoti di far prendere vita ai tuoi personaggi preferiti.

Ma le sorprese non finiscono qui. All’interno del Millennium Falcon, scoprirai una zona di carico con due container, un computer di navigazione con sedia girevole, un compartimento segreto per il contrabbando e persino una cambusa. Il set include anche dettagli più intimi come un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, offrendo infinite possibilità di ricreare le avventure della saga.

Per rendere questa offerta ancora più allettante, il set include una selezione di personaggi iconici di Star Wars, tra cui Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O. Ogni minifigure è completa di accessori originali, inclusi le mitiche pistole blaster.

Questo set non è solo un’opportunità per costruire e giocare, ma anche un’occasione per possedere un pezzo autentico di Star Wars. Sfrutta il Black Friday su Amazon e aggiungi il Millennium Falcon LEGO Star Wars alla tua collezione per soli 131,48 euro anziché 169,99. Che la Forza sia con te nell’acquisto di questo incredibile set LEGO.

