Set LEGO Millenium Falcon 75192 con 100€ di sconto: regalati un sogno

Con questa offerta ci rivolgiamo a chi ha la possibilità di spendere e di regalarsi un sogno indimenticabile. Il set LEGO Millenium Falcon 75192, ricercatissimo ed un vero e proprio mito della rete, è disponibile su eBay a 749,99 euro invece degli 849,99 di listino. Il tutto per merito del codice FESTE23 da inserire prima del pagamento.

Non finisce qui: perché con PayPal potresti avere la possibilità di attivare il pagamento in 3 rate, in modo da ammortizzare la spesa e farla pesare meno sul tuo bilancio. In ogni caso, ne verrà assolutamente la pena.

Set LEGO Millenium Falcon 75192 in offerta: un pezzo unico, anzi 7.500

Con i suoi impressionanti 7.500 pezzi, questo set è una vera e propria opera d’arte LEGO, rappresentando l’iconico Millennium Falcon in tutto il suo splendore. L’attenzione ai dettagli è sorprendente, con particolari esterni intricati, parabole sensori intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio e tanto altro.

Tra le tante cose vi è la possibilità di rimuovere i pannelli della fusoliera per esplorare l’interno altamente dettagliato, che include la sezione principale, il compartimento posteriore e la stazione di artiglieria. Questo ti permetterà di rivivere le classiche avventure di Star Wars con personaggi iconici come Ian Solo, Chewbecca, la Principessa Leia, C-3PO e molti altri.

Il set include ben 7 minifigure, tra cui le versioni classiche e dell’Episodio VII/VIII dei tuoi personaggi preferiti. Inoltre, troverai anche costruzioni di personaggi come BB-8, Porg e Mynock, rendendo l’esperienza di costruzione e gioco ancora più avvincente.

Non farti sfuggire questa straordinaria offerta che ti permette di portare a casa il Millennium Falcon LEGO Star Wars 75192 a soli 749,99 euro. Inserisci il codice FESTE23 prima del pagamento su eBay e regalati il sogno di possedere uno dei modelli LEGO più grandi e iconici di sempre.

