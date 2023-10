Set LEGO Marvel Io Sono Groot: fantastico DOPPIO SCONTO su Amazon

Per i fan de I Guardiani della Galassia arriva una straordinaria occasione su Amazon: il set LEGO Marvel Io Sono Groot è disponibile a soli 38 euro invece di 49,99. Merito di un doppio sconto che puoi attivare in pagina spuntando il coupon che trovi sotto al prezzo del prodotto: una occasione da non perdere per fare un graditissimo regalo a te stesso o a qualcuno a cui vuoi bene.

Set LEGO Marvel Io Sono Groot: il regalo perfetto

Se hai amato il film de i Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, sicuramente ricorderai Baby Groot, il simpatico e adorabile supereroe. Con il set LEGO Marvel Io Sono Groot puoi realizzare il tuo modellino altamente snodabile di Baby Groot, con tutti i dettagli che lo rendono speciale. Dalla sua espressione facciale ai suoi rami snodati, questo set cattura perfettamente il personaggio.

Il set include anche una targa da posizionare sotto al modellino e una cassetta musicale finta. Sì, proprio come nella famosa scena del film in cui Baby Groot balla al ritmo della musica.

Questo modellino altamente snodabile di Baby Groot non è solo un divertente progetto LEGO da costruire, ma è anche un perfetto complemento d’arredo. Dopo averlo costruito e giocato con lui, puoi esporlo nella camera dei giovani supereroi. È un pezzo unico che renderà la tua collezione ancora più speciale.

Il set viene fornito con istruzioni cartacee chiare, ma se preferisci un’esperienza digitale, puoi utilizzare l’app LEGO Building Instructions. Questa app ti consente di zoomare, ruotare e seguire le istruzioni passo dopo passo mentre costruisci Baby Groot.

Se sei un appassionato di Marvel e LEGO, non perdere questa opportunità. Con il doppio sconto su Amazon, il set LEGO Marvel Io Sono Groot è tuo per soli 38 euro. Offri a te stesso o a un amico un regalo che celebra uno dei personaggi più amati dell’universo Marvel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.